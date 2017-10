Vuurwerkhandelaren actief op social media, politie bindt de strijd aan

EINDHOVEN - Er zijn tientallen Brabantse vuurwerkhandelaren online actief. De politie wil de verkopers hard aan gaan pakken. Een speciaal team spoort de verkopers op. De pakkans was voor deze mensen altijd laag, maar dat gaat nu veranderen. De politie maakt zich namelijk grote zorgen over het vuurwerk, dat steeds gevaarlijker wordt.

De handelaren zijn vooral op social media actief. Zo zijn er tientallen Brabantse accounts te vinden op Instagram. Zij verkopen voornamelijk de harde knallen, zoals nitraten en vlinders.





Je kunt dan via een priv├ębericht vuurwerk bestellen bij de verkopers. En in sommige gevallen kun je de nitraten gewoon thuis bij ze ophalen.In heel Nederland gaat het nu om 1400 accounts die in beeld zijn bij de politie. Ze onderzoeken nu wie de mensen zijn achter die accounts. Als de politie dat weet, kunnen de verkopers een proces-verbaal krijgen of kunnen ze de politie aan de deur verwachten.Maar ook de kopers van het illegale vuurwerk zijn strafbaar. Als de politie weet wie dat zijn, gaat de wijkagent bij ze langs.