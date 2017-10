Rolstoelster Corinne kan haar auto niet zelf voltanken, een nieuwe app biedt uitkomst

EINDHOVEN - Corinne Jeanmaire uit Eindhoven is vanaf haar middel verlamd. Ze zit in een rolstoel, ze kan wel autorijden. Maar benzine tanken is een lijdensweg. Als ze niet zelf kan tanken duurt het soms twintig minuten voordat een pompbediende zelfs maar in de gaten heeft dat er een gehandicapte om hulp gebaart. Corinne heeft samen met anderen een app ontwikkeld waarmee dat probleem wordt opgelost.

Met de app kun je zien welke tankstations rekening houden met gehandicapte klanten en je kunt er de pompbediende mee waarschuwen. Jeanmaire ontmoette in Engeland een man die de app aan het ontwikkelen was. Zij nam het idee mee naar Nederland.



Zware slang

“Het is echt heel lastig om te tanken zonder hulp”, zegt Corinne. “Ik moet mijn rolstoel vanaf de bijrijdersplaats over mij heen tillen en tussen de auto en de pomp zetten. Als ik iets te dichtbij heb geparkeerd dan heb ik geen draaicirkel en moet het allemaal opnieuw." Een bijkomend probleem is dat het niet altijd lukt zonder hulp de zware slang bij de tank te krijgen.



Vaak te druk

Je zou denken dat het geen probleem moet zijn de aandacht van een tankstationmedewerker te krijgen, maar dat is het volgens Corinne soms wel. “Ze zijn vaak druk en merken niet op dat er iemand om hulp vraagt. Zelfs niet als je toetert of met een invalidenpas zwaait. Soms duurt het twintig minuten voordat ze je opmerken of tijd hebben."



Op de app kun je zien waar rolstoelgebruikers welkom zijn en of er gelegenheid is om hulp te bieden. Vervolgens kan de gebruiker de pompbediende laten weten bij welke pomp hij of zij staat. Voorlopig doen alleen 250 Shell-tankstations mee aan de zogenoemde FuelService-app. Corinne hoopt dat andere snel zullen volgen.