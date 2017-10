Vrouwen extra alert op aanrander in Tilburgse wijk: 'Ik ben al niet zo'n held'

TILBURG - Vrouwen in De Blaak in Tilburg zijn extra alert nu er een aanrander actief is in hun wijk. Sinds begin september is er zeven keer aangifte gedaan van de man die vrouwen in hun billen knijpt of tegen de billen tikt. "Het leeft hier enorm. Jonge kinderen spelen niet meer zonder toezicht in het park en we letten allemaal extra op", zegt een bewoonster.

De aanrandingen vinden zowel 's avonds als overdag plaats bij onder meer het Slingepad en de Hunze. Het nabijgelegen park is geliefd onder hondenbezitters. Maar het dagelijkse rondje voelt voor veel vrouwen toch anders dan normaal.



"Ik loop hier drie of vier keer per dag en dan is dit nieuws niet fijn. Ik ben al niet zo'n held. Gelukkig weet ik hoe hij eruit ziet en als ik hem zie dan ben ik weg", vertelt een vrouw die haar honden aan het uitlaten is. "Ik ben dan wel geen achttien meer en misschien ook niet meer zo aantrekkelijk, maar toch is dit eng."



Maar niet iedereen denkt er zo over. Want een andere buurtbewoonster laat weten het park niet te mijden nu er een aanrander rondloopt. "Ik ben wel waakzamer nu ik hier loop. Ik ben er ook alert of ik iemand zie lopen die bij het signalement past."Niet alleen onder hondenbezitters is de aanrander het gesprek van de dag. Ook in groepsapps met jonge ouders wordt er druk gesproken over de activiteiten in het park. "We hebben elkaar gewaarschuwd en gezegd dat we alert moeten zijn. Ook laten we de kinderen niet meer zonder toezicht spelen in het park", vertelt een jonge moeder. "Ik dacht altijd in een rustige buurt te wonen maar dat is dus toch niet zo."De politie is druk bezig met het onderzoek. Ze vragen iedereen die iets verdachts ziet in de wijk, contact op te nemen met de politie.