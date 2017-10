Auto tegen boom in Tilburg, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

TILBURG - Een man is donderdag aan het begin van de avond in Tilburg met zijn auto frontaal op een boom gebotst. De brandweer heeft de automobilist uit het wrak gehaald. Daarna is de gewonde man met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Het vermoeden is dat de wagen in volle vaart tegen de boom is gereden. De Ringbaan-Zuid is in de richting van Goirle enige tijd dicht geweest voor onderzoek.