Bereikt Benito van de Pas de halve finale van de World Grand Prix? [LIVE]

EINDHOVEN - Na een indrukwekkende wedstrijd tegen Gerwyn Price staat Benito van de Pas in de kwartfinale van de World Grand Prix. De Tilburgse darter speelt donderdagavond tegen Simon Whitlock voor een plaats in de halve finale.

Van de Pas speelde woensdag bijzonder goed, hij versloeg Price met 3-0. De 24-jarige Big Ben maakte vooral indruk met zijn dubbels. Bij de World Grand Prix begin en eindig je met een dubbel. Bij allebei gooide Van de Pas weinig missers. Donderdagavond wacht iets na acht uur een nieuwe krachtmeting. Whitlock is zijn tegenstander, de Australiër was in de vorige ronde met 3-0 te sterk voor Richard North.