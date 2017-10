Joseph Vos waarnemend burgemeester Eersel

EERSEL - Joseph Vos wordt waarnemend burgemeester in Eersel. Hij volgt daar Anja Thijs-Rademakers op, die met pensioen ging.

De aanstelling geldt tot 1 juli 2018, de gemeenteraad heeft aangegeven nu niet met een benoemingsprocedure te willen starten. Gemeenten in de Kempen denken momenteel na over samenwerking. Daarom wilde de gemeenteraad van Eersel een waarnemer die meer tijd krijgt om de toekomst van de gemeente uit te stippelen.



Vos is oud-burgemeester in Someren en Uden, voormalig dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta en hij was waarnemend burgemeester in Steenbergen.