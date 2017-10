Man aangehouden op parkeerplaats Jumbo na bedreigen ex, politie lost waarschuwingsschot

EINDHOVEN - Op de parkeerplaats bij de Jumbo in Eindhoven, is donderdagavond een man opgepakt. Die wordt ervan verdacht dat hij eerder op de avond zijn ex bedreigd heeft. Bij de aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost.

Mensen die boodschappen gingen doen aan de Boschdijk, zagen hoe de politie achter de verdachte aan de parkeerplaats opreed. "Ze gooiden de deuren open. Twee agenten hadden hun vuurwapen getrokken. En ze riepen meteen dat hij z'n handen omhoog moest doen. Er kwamen steeds meer politie-auto's bij."De politie laat weten dat over de man bekend was dat hij mogelijk een vuurwapen bij zich zou hebben. Agenten in kogelvrije vesten hielden de verdachte aan. Bij het waarschuwingsschot dat gelost werd, raakte niemand gewond. Er werd geen vuurwapen bij de man gevonden.