Hondje Norma is weer thuis: 'We kunnen het nog niet geloven'

LUYKSGESTEL - Norma is terug. Jack van de Wiel en zijn vrouw zijn dolgelukkig. Hun hondje is als een kind voor ze en het beestje verdween vorige week toen het van een heteluchtballon schrok. Jack zat vorige week nog helemaal stuk, maar nu kan hij zijn geluk niet op. "We kunnen het nog niet geloven", zegt hij

Hondje Norma rende een dikke week geleden weg van Vakantiepark de Zwarte Bergen in Luyksgestel, toen het schrok van een luchtballon.



Samen met vrienden is de afgelopen tijd naar Norma gezocht. Donderdagmiddag vond iemand het hondje in een veld waar mais op gestaan had. Norma werd gelokt met wat snoepjes.



Jack trakteert volgende week bij hem thuis alle mensen die meegedaan hebben aan de zoektocht.



LEES OOK: 'We zijn ons kindje kwijt', hondje vlucht voor laagvliegende heteluchtballon