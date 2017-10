Enige geldautomaat Nieuw-Vossemeer dicht na plofkraken in regio, dorpsraad boos

NIEUW-VOSSEMEER - De dorpsraad uit Nieuw-Vossemeer is boos op de Rabobank. Die bank heeft per direct de enige geldautomaat in het dorp dichtgegooid. Dat besluit is een reactie op recente pogingen tot plofkraken in Dongen en Chaam.

De dorpsraad heeft een brief van de Rabobank over de sluiting op haar Facebookpagina geplaatst. Daarin staat dat nog twee andere geldautomaten op slot gaan na de, weliswaar mislukte, plofkraken in de regio. Het gaat om een automaat in Halsteren en één in Roosendaal.



De dorpsraad Nieuw-Vossemeer betreurt het dat de Rabobank de geldautomaat sluit nog voor er een oplossing voor het dorp is gevonden, zoals een automaat op een andere locatie. In een open brief aan de Rabobank schrijft de raad: "Contant geld zal dan wellicht ooit verdwijnen maar zover is het nog lang niet. We betalen ons ijsje bij de ijscoman aan de deur contant, we geven onze kinderen contant zakgeld, we stoppen wat in de collectebus, we kopen (via FB of Marktplaats) iets bij iemand in de buurt en betalen die contant".De dorpsraad besluit de brief met de zinnen: "Wij gaan er alsnog vanuit dat u het verplaatsen van de automaat nastreeft. Hoewel de reacties van uw kant ons die hoop een beetje ontnemen."