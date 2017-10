Jongen (14) inhaleert aanstekergas: 'Eenmalig gebruik kan al fataal zijn', waarschuwt politie

GEMERT - Een 14-jarige jongen is donderdagmiddag in Gemert betrapt terwijl hij aanstekergas aan het inhaleren was. Dit gebeurde bij een hangplek. De jongen inhaleerde het gas uit een plastic zakje. ‘Eenmalig gebruik kan al fataal zijn’, waarschuwt de politie op Facebook

Het aanstekergas kan onder meer hartritmestoornissen veroorzaken, schrijft de politie. Waardoor je een hartstilstand kunt krijgen.



Ook bestaat onder meer het risico op verstikking, verbranding, nier- en longschade. "Experimenteer er niet mee", waarschuwt de politie.

Zorgelijk

De politie maakt zich zorgen over de situatie. Daarom is een zorgmelding gedaan over de 14-jarige jongen. Ook is de politie het gesprek aangegaan met de jongen en zijn ouders.



In maart overleed een jongen (13) in Amsterdam na het snuiven van aanstekergas. De politie gaf toen aan dat het vaker gebeurde, maar op heel kleine schaal.



Slagroompatronen

Wat geen uitzondering is, is het gebruik van lachgas door kinderen. Novadic Kentron ziet de laatste tijd dat slagroompatronen steeds vaker als drugs worden gebruikt en ook nog eens door steeds jongere kinderen.



