'Bunker in nieuwe gerechtsgebouw in Breda'

In Rottterdam is al een beveiligde zaal (Foto: Willem-Jan Joachems)

BREDA - In het nieuwe gebouw van de rechtbank in Breda, komt mogelijk een extra beveiligde zittingszaal. In de zogenoemde bunker kunnen strafzaken met een zeer hoog veiligheidsrisico worden behandeld.

Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt op dit moment onderzocht of dergelijk strafzaken in Breda gehouden kunnen worden.



Extra beveiliging

Het gerechtsgebouw dat op dit moment bij het NS-station in Breda wordt gebouwd, zou de vierde rechtbank in Nederland worden met een extra beveiligde ruimte. Nu hebben alleen gerechtsgebouwen in Amsterdam, Rotterdam en Schiphol zo'n zaal.



Een woordvoerder van de rechtbank in Breda laat weten dat het nieuwbouwcomplex al is ingericht met meer beveiligingsmogelijkheden dan het huidige gebouw aan de Sluissingel.



Georganiseerde misdaad

De rechtbank Zeeland-West-Brabant wijkt jaarlijks tientallen keren uit naar een extra beveiligde zittingszaal. Meestal gebeurt dat in zaken rond zware georganiseerde misdaad.