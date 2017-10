Fietser overleden na aanrijding met auto in Rijsbergen

RIJSBERGEN - Bij een aanrijding op de Risten in Rijsbergen is een vrijdagochtend een fietser overleden. De man kwam in botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde rond half negen.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.