Negen maanden na dood van Lou Herst staan verdachten voor de rechter [TIJDLIJN]

TILBURG - De mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Lou Herst (44) uit Tilburg staan vrijdagmiddag voor het eerst voor de rechter. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, het gaat om een pro-formazitting.

De zitting volgt ongeveer negen maanden nadat Herst zwaargewond werd gevonden voor biljartcentrum De Romein aan de Professor Romeinstraat in Tilburg. Een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen tot nu toe.

13 januari 2017

Lou Herst wordt zwaargewond gevonden voor het snookercentrum in de Professor Romeinstraat in Tilburg.



14 januari 2017

Een dag nadat Herst zwaargewond op straat is gevonden, overlijdt hij in het ziekenhuis. De politie vraagt getuigen zich te melden.



24 maart 2017

Uit politieonderzoek blijkt Herst voor zijn dood ernstig te zijn mishandeld. Bewakingsbeelden tonen dat aan. Er wordt 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.



24 maart 2017

Kroegvrienden van Herst vragen zich af waarom hij dood moest. “Het was een heel goeie gozer. Nooit agressief, dat ging hij eerder uit de weg.”



27 maart 2017

De dood van Herst krijgt aandacht in opsporingsprogramma Bureau Brabant. In de uitzending worden de laatste acht uren van zijn leven in beeld gebracht. Op beelden is te zien dat Herst enkele uren in het café verblijft, praat met andere gasten en rond halfelf ’s avonds naar buiten gaat. Daar wordt hij toegetakeld. Een dag later gaat ook Opsporing Verzocht op de zaak in.



Vrienden en familie herdenken Herst bij biljartcentrum De Romein. Ze plaatsen een tegel op de plek waar hij zwaargewond werd gevonden.De politie meldt dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in de zaak, zonder nog in details te treden.In Bureau Brabant maakt de politie de nieuwe ontwikkelingen bekend. De aanvallers van Herst komen mogelijk nog steeds in het poolcafé.De politie arresteert twee mannen in verband met de dood van Herst. Het gaat om mannen van 28 jaar oud uit Goirle en Tilburg.Twee vrouwen worden opgepakt voor het beïnvloeden van getuigen in de zaak. Het gaat om een 26-jarige en 33-jarige vrouw uit Tilburg.Het voorarrest van de twee mannen wordt verlengd. Later op de dag bekennen ze betrokken te zijn geweest bij de mishandeling van Herst. Ze worden beschuldigd van doodslag.Een erfelijke bloedvatafwijking werpt een ander licht op de dood van Herst. Door de afwijking kon er makkelijker een fatale hersenbloeding ontstaan. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).