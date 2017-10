De lekkerste jongbelegen geitenkaas komt uit Rijen

RIJEN - De 50+ jongbelegen geitenkaas van Amalthea uit Rijen is donderdag als allerlekkerste uit de bus gekomen. Op de Holland Kaaskeuring deed de halfharde geitenkaas voor het eerst mee. De jury prees de milde smaak van de Rijense geitenkaas en noemde die 'smeuiig met een mild karakter'.

Volgens directeur Bas Lavrijsen was de concurrentie stevig. "Er waren achttien inzendingen voor de geitenkaascontest en die moesten eerst langs een keuringscommissie voordat de consumentenjury mocht proeven." De kaas van Amalthea won dankzij de speciale receptuur.





"We gebruiken alleen kwaliteitsmelk van onze eigen coöperatie." Daarin zitten geitenhouders die nauw samenwerken met de kaasfabriek in Rijen.De geitenhouders zitten vooral in Brabant, op enkele uitzonderingen in Limburg en Zeeland na. "De geiten krijgen alleen Nederlands voer, ook dat speelt mee. Alles bij elkaar zorgt dat samen met onze manier van kaasproductie in Rijen voor een 'lekkere dooreetkaas'.