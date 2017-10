EINDHOVEN - Het was deze vrijdag vroeg dag voor de toplopers van de Eindhovense marathon. Om halfacht gingen zij de Genneper Parken in Eindhoven in om te trainen voor de wedstrijd van zondag. Onder hen de winnaar van vorig jaar - Festus Talam - en Marius Kipserem, die zondag loopt met startnummer één.

"Het was wel lekker om een stukje te lopen", vertelt directeur Edgar de Veer, die ook meedeed. "Het zijn natuurlijk drukke dagen voor ons als organisatie. Het zijn de laatste loodjes, we moeten de laatste losse eindjes aan elkaar knopen. Op zich staat het er goed voor. We hebben natuurlijk het geluk dat we het zelfde parcours hebben als de afgelopen twee jaren."



Op de Vestdijk wijst De Veer op de banieren die langs de kant van de weg hangen. Het zijn er in totaal 170. Op de banieren staat de persoonlijke motivatie van enkele deelnemers om deel te nemen aan de marathon.'Don't dream your life, but live your dream', luidt een van de teksten.Het is de bedoeling dat in het finishgebied zondag een vlaggenzee ontstaat. "En er komen 'knuffelhekken", vertelt de marathondirecteur. "Het is toch spannend hoe mensen daarop reageren."Het parcoursrecord in Eindhoven staat op een tijd van twee uur en 5,46 minuten. Die tijd liep de Keniaan Dickson Chumba in 2012."Stiekem hopen wij onder de 2'06 te lopen, als het weer meezit", vertelt De Veer. "Maar we hopen vooral dat het een hele mooie wedstrijd wordt. De nummers één en twee van vorig jaar - Festus Talam en Marius Kipserem - zijn teruggekomen om hun PR te verbeteren. Met een tijd onder de 2'06 staan we weer keurig in de top tien van snelste marathons van de wereld."Wanneer hij zelf tevreden is? "Als iedereen gezond binnenkomt en met heel veel plezier het evenement beleeft."