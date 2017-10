Duivels dilemma: wat is belangrijker? Een prachtige oude boom of ruimte voor rolstoelers?

OISTERWIJK - De bewoners van de Kerkstraat in Oisterwijk staan voor een duivels dilemma. Pal voor een schilderachtig huisje staat een prachtige oude boom. Maar de ruimte ertussen is nog geen meter breed en bijna niemand kan er meer langs. "Laatst brak hier iemand zijn heup."

Het is Week van de Toegankelijkheid en bewoners van de Kerkstraat besloten zich te melden bij Omroep Brabant met hun probleem. De boom staat pal voor de voordeur van Natascha Goezinne. "Elke keer komen de wortels naar boven en wordt het gat rondom de boom groter. Straks doe ik mijn voordeur open en stap ik in de boom."



Rolstoelen klem

Goezinne kijkt regelmatig met lede ogen toe hoe mensen klem komen te zitten tussen haar voordeurkozijn en de boom. "Dan wordt er aangebeld en vragen mensen of ik ze kan helpen. Ik moet dan rolstoelen eruit trekken."



"Vorig jaar is hier een meneer gevallen en heeft zijn heup gebroken. Ik vind dat de gemeente Oisterwijk ervoor moet zorgen dat ouderen hier gewoon over de stoep kunnen lopen."



Ouderen tussen het verkeer

De voorbijgangers moeten de straat op om erlangs te kunnen. De overkant van de straat is geen optie omdat daar te smalle hoeken zijn, waar je met een rollator of rolstoel niet langs kunt. "Mensen lopen dan op straat tegen het verkeer in. Dat is toch geen doen," zegt Goezinne.



"Het is een terechte melding als het gaat om toegankelijkheid," zegt wethouder Sjef Verhoeven die een kijkje is komen nemen. "Maar de oplossing kan ik niet zomaar uit mijn mouw schudden. We hebben een beschermd dorpsgezicht." Volgens Verhoeven werkt de gemeente aan een plan om dit soort knelpunten op te lossen. Volgens Goezinne moet de boom gewoon om. "Het is zonde, maar waar ligt je prioriteit? Mensen moeten op hun oude dag toch lekker naar de markt kunnen stiefelen?"