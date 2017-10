Steeds meer depressieve studenten door studiedruk, scholen grijpen in

EINDHOVEN - Zorg ervoor dat je vader of moeder vraagt of je al hebt gestudeerd. Als je je hebt verslapen, sta dan toch op om dat ene uurtje naar school te gaan. En als je geen zin hebt om je hele huiswerk voor over een paar dagen te maken, maak dan een deel. Een of twee opdrachten zijn dan al genoeg.

Het lijken voor de hand liggende tips, maar ze kunnen volgens studenten absoluut helpen om met een depressie om te gaan. Avans Hogeschool met locaties in Den Bosch, Tilburg en Breda is deze week begonnen met de praatgroep StuDent voor studenten met depressieve gedachten. Bij ROC De Leijgraaf ontwikkelen ze op dit moment een eigen aanpak.

Antidepressiva

Want de scholen beseffen: steeds meer studenten kampen met depressie, onder andere door de toegenomen studiedruk. Wetenschappelijk onderzoek naar depressiviteit bij studenten, is er niet. Maar indicaties zijn er zeker.



De Landelijke Studentenvakbond stelt dat 49 procent van de studenten kampt met klachten. En de stichting Farmaceutische Kerngetallen verklaarde vorig jaar in een uitzending van televisieprogramma Zembla dat het aantal jongeren onder de 21 jaar dat antidepressiva slikt met 40 procent is gestegen.

Initiatief

Het idee voor StuDent is ontstaan bij twee studenten van de Hogeschool van Rotterdam. Via het Expertisecentrum Handicap en Studie in Den Bosch, is het nu op meerdere scholen ingevoerd. Zo is het project al van start gegaan in de Hanzehogeschool, Hogeschool Leiden en de ArtEZ Hogeschool. Fontys en Avans volgen nu.

Hoewel studentendecaan Janneke Appels van Avans beseft dat het voor veel studenten een taboe is om uit te komen voor hun depressieve gevoelens, is erover praten volgens haar essentieel. De gespreksleiders zijn studenten die zelf een depressie hebben gehad, ze hebben daarvoor een training gehad. "Studenten onder elkaar kunnen elkaar veel vertellen", zegt Appels.

De proef loopt tot januari, daarna besluit de school of ermee door wordt gegaan of niet.

Klachten

Ook Marian de Groot, directeur van Handicap en Studie, ziet dat meer studenten rondlopen met depressieve klachten. "Je moet in vier jaar afstuderen, maximaal vijf jaar. De invoering van het sociale leenstelsel waarbij je geld moet lenen om te studeren, vergroot die druk alleen maar", weet De Groot.

Volgens De Groot ligt de oorzaak voor een groot deel in de maatschappij. Jongeren krijgen te weinig geleerd om met tegenslagen om te gaan, vindt ze.



"Jongeren worden opgevoed dat je kan worden wat je wil, kinderen worden geweldig gevonden. Alles gericht op presteren en excelleren. Je raakt uit balans als het even wat minder gaat. Die negatieve gevoelens kunnen zich opstapelen als je er alleen mee blijft rondlopen. Het kan een enorme steun zijn om er dan over te praten."