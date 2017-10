'Ik voel me zeker niet onverslaanbaar', Mathieu van der Poel blijft bescheiden ondanks zegereeks

HOOGERHEIDE - De eerste twee wereldbekerwedstrijden van dit seizoen, de eerste Superprestigewedstrijd en de eerste twee 'gewone' veldritten van dit seizoen, allemaal werden ze een prooi voor Mathieu van der Poel. De concurrentie heeft het nakijken bij het machtsvertoon van de veldrijder uit Hoogerheide. Zaterdag staat in Meulbeke de Berencross op het programma.

"Maar tijdens de Superprestigecross in Gieten van zondag was het verschil met de concurrentie al kleiner", benadrukt Van der Poel. "Ik voel me ook zeker niet onverslaanbaar. Dat kun je je nooit echt voelen, denk ik."



Feit is wel dat hij de afgelopen weken een signaal heeft afgegeven richting zijn concurrentie. "En vooral richting mezelf. Ik werk er natuurlijk heel hard voor. Deze zomer was de eerste in een paar jaar tijd waarin in zonder problemen mijn programma heb kunnen afwerken. Dan is het leuk als je zo aan het seizoen kan beginnen."Volgens 'VDP' is hij vanwege het doortrainen tijdens de zomer 'nog wat sterker geworden'. "Maar of het verschil daardoor zo groot is geworden, is moeilijk te zeggen. Maar ik voel me goed."Belgisch wielerverslaggever Karl Vannieuwkerke liet een week geleden al weten dat ' niemand Van der Poel de baas kan als hij niet geblesseerd raakt'. Andere wielerverslaggevers delen dat gevoel. Ze wijzen naast de extra spiermassa van de renner uit Hoogerheide op zijn technische en tactische superioriteit ten opzichte van de concurrentie.'VDP' noemt de uitspraak van Vannieuwkerke leuk om te horen, maar hij wijst erop dat dit pas het begin van het seizoen is. "Het is kijken hoe lang ik deze conditie en deze vorm kan aanhouden. Maar het is toch leuker om zo te beginnen dan achter de feiten aan te hollen."De Belgen hebben inn hun strijd tegen Van der Poel hun hoop vooral gevestigd op regerend wereldkampioen Wout van Aert. Met Laurens Sweeck, Toon Aerts en Gianni Vermeersch als outsiders."Die zijn sowieso nu een paar jaar bezig om de kloof te dichten", knikt Van der Poel. "Maar ik denk dat Van Aert mijn grootste concurrent is en zal blijven."