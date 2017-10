Wie maakt het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje?

EINDHOVEN - Omroep Brabant gaat komend jaar al voor de 22e keer op zoek naar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Voor deze wedstrijd kunnen bakkers, slagers, leerlingen en thuisbakkers zich aanmelden.

Inschrijven kan vanaf nu tot 1 november 2017 voor ambachtelijke bakkers en slagers (categorie A). En tot en met 19 januari 2018 voor thuisbakkers en leerlingen (categorieën B, C en D). Inschrijven kan hier.

De voorronde van deze strijd voor thuisbakkers en leerlingen vindt plaats op 20 februari 2018 bij het Markland College in Oudenbosch. De finale is op 26 februari 2018 bij het Summa College in Eindhoven. De bekendmaking van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2018 is op zondag 11 maart tijdens de live tv-uitzending op Omroep Brabant van de ‘Kullekestocht’ (halfvastenoptocht) in Molenschot.

Mystery Shopper

De uiteindelijke winnaar in de categorie bakkers en slagers wordt tweemaal bezocht door de Mystery Shopper. Dit maakt de strijd nog spannender en eerlijker. Zodoende tellen dus ook de worstenbroodjes mee, die elke dag in de winkel worden verkocht.

Omroep Brabant zal verslag doen van de strijd met onder meer diverse reportages op televisie.

De wedstrijd is een samenwerking van scholengemeenschap De Rooi Pannen, Summa College (beiden in Eindhoven), Cingel College in Breda, Markland College in Oudenbosch, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging en Omroep Brabant.