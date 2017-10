Voetbalclub RKC Waalwijk gaat eenzame ouderen helpen: 'Ze moeten zin in het leven houden'

WAALWIJK - RKC Waalwijk roept de supporters op om in actie te komen tegen eenzaamheid onder ouderen. De voetbalclub gaat daarvoor structureel activiteiten organiseren zodat de fans zich over de oudjes kunnen ontfermen. De aftrap van het project 'één-tweetje' is op 27 oktober. "Ze krijgen een buddy, waardoor ze zin blijven houden in het leven."

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem. In Nederland zijn er 1 miljoen eenzame ouderen waarvan er 200.000 ouderen maar 1 keer per maand bezoek krijgen. En onlangs werd bekend dat een kwart van de ouderen in een verpleeghuis nauwelijks buiten komt.



Zin in het leven blijven houden

RKC Waalwijk wil structureel een positieve bijdrage leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk. "Het projekt houdt in dat wij supporters willen koppelen aan ouderen", zegt RKC-directeur Frank van Mosselveld. "Dat doen we doen we daar hier bij RKC activiteiten te organiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kaartmiddag. Maar ook activiteiten bij de ouderen in het verzorgingscentrum of thuis. Gewoon een bakje koffie drinken of een wandeling maken."



"Het grotere doel is uiteindelijk dat die ouderen een buddy krijgen waardoor ze zin blijven houden in het leven. Dat ze het gevoel hebben dat ze niet vereenzamen. Wij zijn breed maatschappelijk betrokken en we willen voorkomen dat ouderen in een isolement raken", aldus Van Mosselveld.



Kick-off

'Eén-tweetje' is een pilotproject dat onder de vlag valt van de CED, de Coöperatie Eerste Divisie. Als het bij RKC slaagt, dan wordt het over de rest van Nederland uitgerold. De kick-off is op vrijdagavond 27 oktober voorafgaand aan de thuiswedstrijd van RKC tegen FC Dordrecht. De spelers zullen in plaats van de gebruikelijke kinderen nu met ouderen hand in hand het veld opkomen.



De ouderen die meedoen aan de line-up zijn de spelers van de RKC Old Stars, de mannen op leeftijd die voor de Waalwijkse club walking voetbal spelen. Twee van hen waren deze week al even op de club om te oefenenen met de RKC-spelers Henrico Drost en Etienne Vaessen. Hand in hand liepen de heren met het opkomstdeuntje alvast een keer het veld op.



'Het is heel hard nodig'

Eén van de Old Stars is Karel van Eersel, zelf overigens geen eenzame oudere. "Maar in mijn buurt zijn er zeker eenzame mensen", zo vertelt hij. "Dit is echt een prima initiatief van RKC. Het is heel hard nodig want er zijn best veel eenzame ouderen."



Ook Old Star-speler Bart van Spaandonk, pas vijfenzestig, beaamt de noodzaak en is van mening dat voetbal zich uitstekend leent om ouderen uit hun isolement te halen. "Het belang van voetbal is dat mensen bij elkaar komen en dat 1 plus 1 meer zal zijn alleen."



Verborgen eenzaamheid

De spelers, keeper Emile Vaessen en verdediger Henrico Drost, werken graag mee aan het projekt. "Het breekt je hart weleens als je de verhalen hoort van die ouderen", zegt Drost. "Ik denk dat er veel verborgen eenzaamheid is. Ze willen dat niet altijd toegeven, maar dat zal zoveel mogelijk voorkomen moeten worden."