Babbeldieven slaan weer toe: trap niet in deze smoezen!

BREDA - De afgelopen dagen zijn in Breda, Oosterhout en Alphen verschillende ouderen het slachtoffer geworden van babbeldieven. Onbekenden wisten met een smoes binnen te komen bij veelal ouderen en hun slag te slaan.

In de meeste gevallen werden pinpassen, geld of juwelen buitgemaakt. De politie waarschuwt ouderen: Trap niet in deze smoezen en laat niemand binnen!



Monteur

Dinsdag 3 oktober sloegen babbeldieven twee keer toe in Breda. Bij een huis aan de Tuinzigtlaan in Breda deed een man zich voor als monteur. De 72-jarige bewoonster was kort daarvoor gebeld met de mededeling dat een monteur zou langskomen. Omdat er in de straat problemen waren met de waterleiding vermoedde de vrouw geen onraad.



De monteur leidde de vrouw af, waardoor een tweede ‘monteur’ zijn slag kon slaan door een pinpas en geld te stelen. Later op de dag werd de vrouw nog gebeld door de ‘politie’ of ze de diefstal had opgemerkt. Ook vroeg de beller om de pincode van de betaalpas. Daarmee is volgens de politie geen geld meer opgenomen.



Weg vragen

In de Schuurkerkstraat in Breda werd een 59-jarige vrouw aangesproken door een man en een vrouw die de weg naar het ziekenhuis vroegen. De Bredase kreeg gelijk een landkaart onder de neus geduwd. Ondertussen werd haar portemonnee met pinpas gestolen. Met de pinpas is volgens de politie geen geld opgenomen.



Waterlekkage

Ook een 90-jarige vrouw uit Oosterhout werd maandagmiddag slachtoffer van iemand die zich voordeed als monteur. De man belde aan bij haar huis aan de Braak omdat er een waterlekkage zou zijn. Na zijn bezoek bleek dat er meerdere halskettingen waren verdwenen.



Thuiszorgmedewerkster

In het centrum van Alphen is een 91-jarige man slachtoffer geworden van een ‘thuiszorgmedewerkster’ die beweerde door de huisarts te zijn gestuurd. Ze nam de bewoner mee naar de badkamer voor onderzoek. Ondertussen kon een handlanger de kamer doorzoeken en geld buitmaken.