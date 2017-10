Agent schiet acht keer op vluchtende verdachte en moet voor rechter verschijnen

BREDA - Justitie in Breda heeft een politieman aangeklaagd voor poging tot doodslag. De agent heeft acht keer geschoten op een vluchtende verdachte.

Het incident deed zich voor op de Weststadweg in Oosterhout, op 25 november 2014.



Scheurende automobilist

Agenten zagen een een automobilist daar te hard rijden. Ze gaven een stopteken en de man stopte. Maar daarna reed hij ineens in op een politieman. De bestuurder ging er vandoor in zijn wagen en daarna opende een van de agenten het vuur.



Niemand werd geraakt door de kogels. Een agent liep wel lichte verwondingen op door kapot glas.



Ook bestuurder voor rechter voor hetzelfde

De politieman (27) komt volgende week donderdagochtend voor de rechtbank in Breda. De bestuurder (25) zelf komt daarna ook voor de rechter: ook voor poging tot doodslag. Hij verschijnt donderdagmiddag voor dezelfde rechtbank en dezelfde officier van justitie.



Het komt niet vaak voor dat agenten voor de rechter komen voor gebruik van hun dienstwapen. Vaak gebeurt het omdat het OM ervan overtuigd is dat de regels en procedures zijn overtreden. In dit geval wijst alles er op dat de verdachte agent geschoten heeft terwijl het gevaar van de vluchtende bestuurder al geweken was.



Veel onderzoek en vertraging

De zaak speelde bijna drie jaar geleden. Dat is volgens de advocaat van de agent goed te verklaren. "Het dossier lag een tijdje bij het parket. Het slachtoffer had nog onderzoekswensen en wij wilden aanvullend deskundigenonderzoek", zegt Frank Koningsveld.



Maar Koningsveld geeft wel toe dat het al die tijd voor onrust heeft gezorgd bij de agent. "Het was niet erg prettig, om het nog voorzichtig uit te drukken". Volgens Koningsveld is het goed dat er eindelijk duidelijkheid komt. Het is de bedoeling dat de agent zelf de ziting bijwoont om zich te verdedigen tegen de beschuldiging.



Hij heeft al die jaren gewoon doorgewerkt bij de politie. Er zijn volgens Koningsveld nooit disciplinaire maatregelen genomen, hangende het onderzoek.