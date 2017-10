Meisje op de fiets zwaargewond na aanrijding met auto

KAATSHEUVEL - Een meisje op de fiets is vrijdagmiddag gewond geraakt na een botsing met een auto op de Europalaan in Kaatsheuvel. Er is een traumahelikopter geland. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Horst.

Over de aard van de verwondingen van het meisje is nog niks bekend. Wel is duidelijk dat het meisje onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis is gebracht.



Oorzaak

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het meisje wilde de kruising oversteken toen het misging.