Verlamd door de studiedruk: depressieve student Nick (23) lag er een jaar uit

DEN BOSCH - Hij wilde zijn bed niet meer uit, ging naar de kroeg in plaats van naar colleges en voelde zich eenzaam. Voor de 23-jarige student Nick uit Den Bosch was uiteindelijk duidelijk: hij was depressief. "Op een gegeven had ik me weer verslapen en dan denk je: hé, sukkel, waarom ben je niet naar college gegaan? En dan draai je je weer om."

Nick is als ervaringsdeskundige een van de gespreksleiders van StuDent, een gespreksgroep die deze week bij de Avans Hogeschool van start is gegaan. In de groep kunnen studenten met depressieve klachten met elkaar praten. "Ik denk dat het veel studenten kan helpen."

Want steeds meer studenten kampen met depressieve klachten, onder andere door de toegenomen studiedruk. Ook Nick had ermee te maken. "Studeren moet, wil je iets bereiken in je leven. Maar je moet er geld voor lenen. Een foute keuze kun je je niet veroorloven. Terwijl je als student al op zwart zaad leeft, zeker als je op kamers zit."



De cruciale vraag is volgens hem nooit gesteld door de politiek en de onderwijsinstellingen: kunnen studenten dit wel aan?



VIDEO: Nick doet anoniem zijn verhaal omdat hij bang is dat het anders gevolgen kan hebben voor zijn carrière...



Dag één

Het begon bij Nick vrijwel meteen toen hij van de middelbare school kwam en ging studeren. Vanaf dag één ging het al niet goed. "Er wordt bij het begin keihard gezegd: heb je een half puntje tekort, dan heb je dikke pech. Dat werkte voor mij niet motiverend. Het werkte juist averechts."

Hij studeerde niet, maar ging naar de kroeg. Verzuimde naar colleges te gaan. Deed zijn huiswerk niet en haalde onvoldoendes voor zijn tentamens. Daar baalde hij weer van. De negatieve gedachtes stapelden zich zo op. "Ik ging denken: je bent een gezonde jongen van twintig jaar, maar er is iets mis. Ik mocht me niet zo voelen, vond ik. Ik zag ook wel vrienden en huisgenoten bij wie het ook niet soepel liep, maar dacht dat niemand hetzelfde voelde."

Zijn ouders zagen hem somber worden en adviseerde hem naar de huisarts te gaan. Die stelde de diagnose: depressie. Hij ging in behandeling bij een psycholoog. Dat leek te helpen. Maar toen hij klaar was, kreeg hij een terugval. "Ik had schulden. Mijn OV-jaarkaart had ik te laat afgezegd waardoor ik moest terugbetalen. Mijn telefoonrekening liep op. Terwijl ik weinig in mijn leven veranderd had. Ik was terug bij af."

Tweede behandeling

Een tweede behandeling bij een psycholoog volgde. Ook kreeg hij antidepressiva. "Ik heb toen voor mezelf gezegd: die studie komt wel als ik er klaar voor ben. En zo niet, dan niet. Dat verlichtte de druk. Dit jaar ben ik weer begonnen met een nieuwe studie bij Avans."

Een modelstudent is Nick naar eigen zeggen nog steeds niet, maar het gaat nu wel beter. "Laatst werd ik weer eens te laat wakker. Maar in plaats van te blijven liggen toen ik wakker werd, stond ik op. Ik ging toch naar school. Ik herken de signalen nu als het mis dreigt te gaan. Dan denk ik, ik moet erover praten met vrienden of mijn ouders. Dat helpt, dan loop ik er niet meer alleen mee rond. Ik heb de wind nu mee."

De naam van Nick is om privacyredenen gefingeerd