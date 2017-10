Zes kogels voor 'verkeerde' slachtoffer schietpartij: 'Dat overleef je normaal niet'

BREDA - Maar liefst zes kogels werden woensdagnacht op de 32-jarige Habib afgevuurd. Wonder boven wonder overleefde hij de schoten. "Hij heeft zich voor dood gehouden terwijl hij op de grond lag”, vertelt zijn advocaat Menno Buntsma. Waarom Habib dood moest, is voor het slachtoffer en zijn advocaat onduidelijk. “Het kan best zijn dat ze de verkeerde hebben."

Habib liep afgelopen woensdagnacht over het paadje van zijn huis aan de Jan David Zocherstraat in Breda toen hij ineens hoorde zijn kant op hoorde sprinten. “Hij draaide zich om en op drie meter afstand werd er op hem geschoten. Zes keer in totaal”, vertelt Buntsma.



Kogels in darmen en been

Vier kogels kwamen in zijn bovenlijf terecht: eentje onder zijn borst, de rest in zijn darmen. Een andere ging dwars door zijn been heen. Dat been is volgens zijn raadsman verbrijzeld. “Zo veel kogels, zeker ook waar je organen zitten, dat overleef je doorgaans niet.”



Een moment om zich ook maar enigszins te kunnen verdedigen was er voor Habib niet. “Hij is in een keer pats boem neergegaan”, beschrijft Buntsma. "Daarna heeft hij zich voor dood gehouden en pas toen hij de auto weg hoorde gaan is hij naar binnen gegaan en heeft hij zijn vrouw geroepen.”



Bewaking in ziekenhuis

De 32-jarige man ligt nu in het ziekenhuis en heeft al meerdere operatie moeten ondergaan. “Hij is blij dat hij nog leeft.” Maar er zijn volgens de raadsman ook zorgen. “Hij vraagt zich steeds af: is dit wel voor mij geweest. En wat als die persoon terugkomt?” Hij wordt daarom bewaakt en zijn familie is ondergedoken.



Volgens zijn advocaat had Habib zelf geen vuurwapen en zat hij ook niet in het drugsmilieu. “Ik ken hem niet als iemand die in de drugs zit.” Buurtbewoners noemden de rolluiken en camera’s rond het huis waar het slachtoffer woonde opvallend. “Daar weet ik verder niets van.”



'Standrechtelijke executie'

Naar het motief blijft het vooralsnog gissen. “Het kan best zijn dat degene die de opdracht heeft gegeven zo’n vage omschrijving had dat de verkeerde is neergeschoten. Dat had fataal, een standrechtelijke executie kunnen zijn.”



De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden. "Het onderzoek is nog in volle gang bezig."