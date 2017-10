'Wij zijn niet meer de underdog', Flamingo's Activia ambitieus bij start nieuw volleybalseizoen

SINT-ANTHONIS - Vorig jaar verrasten de volleybalsters van Flynth Flamingo's Activia vriend en vijand. De promovendus uit Sint-Anthonis was na drie wedstrijden - tegen onder meer de regerend landskampioen en bekerwinnaar - koploper in de eredivisie en hield dat niveau het hele jaar vast. Uiteindelijk eindigde Flamingo's Activia de reguliere competitie als vierde en in de play-offs vijfde. Zondag begint Flynth Flamingo's Activia de nieuwe competitie tegen Sneek.

"Vorig seizoen hadden we echt een droomstart", blikt middenaavalster Lynn Blenckers terug. "Vooral omdat er geen verwachtingen waren... Dit seizoen zijn we niet meer zomaar de underdog en zullen mensen meer van ons verwachten. Het zal moeilijker om weer een droomstart te maken. Ik denk dat teams nu meer rekening met ons zullen houden. We hebben vorig seizoen van ieder team weten te winnen, dus ze weten wat we kunnen."



Lengte en power erbij

Flamingo's Activia zag in de zomer vijf speelsters vertrekken. Brechtje Kraaijevanger maakte de overstap naar regerend landskampioen Sliedrecht Sport, sterspeelster Shannon Gerhardt en Nynke Rovers stopten met topvolleybal en ook Esther Cramer en Ireen Koenen verlieten de ploeg.



Nieuw zijn Nikki van der Veen, Joëlle Vile, Lisa Kersten, Lobke van Oosterom en Gaya Neeskens. "We hebben met hen veel lengte en power erbij gekregen aan het net", legt Blenckers uit. "Dat geeft een extra zekerheidje aan de spelverdelers."



'Als gekken staan trainen'

Met VC Sneek treft Flamingo's Activia de bekerwinnaar van vorig seizoen én de ploeg die de finale van de play-offs om de landstitel bereikte. Flynth Flamingo's Activia wacht dus een zware opgave.



"Maar natuurlijk willen we het nieuwe seizoen starten met een overwinning", benadrukt Blenckers. "We hebben de afgelopen negen weken als gekken staan trainen, vijf keer per week. Dat mag natuurlijk niet voor niks zijn."



De middenaanvalster is ambitieus. "Als we de kampioenspoule dit seizoen niet bereiken, is mijn seizoen niet geslaagd", benadrukt ze. "Dit brengt druk met zich mee, maar dat vind ik juist lekker. En ach, dat je dan een sterke tegenstander zoals Sneek in het begin van je seizoen treft... Je komt zo'n ploeg toch een keer tegen. Dan maar meteen de genadeklap uitdelen!"