Stedelijk Gymnasium Breda haalt streep door reünie na dreigmail

BREDA - Het Stedelijk Gymnasium in Breda haalt een streep door de reünie die voor zaterdag was gepland. Reden voor de afgelasting is een dreigmail die op 1 oktober bij de school is binnengekomen. De school heeft aangifte gedaan bij de politie.

Een politiewoordvoerder bevestigt, na berichtgeving van BN DeStem hierover, de aangifte van de school en zegt dat er een dreigingsanalyse is gemaakt. Naar aanleiding daarvan is er een onderzoek gestart om de afzender van de mail te achterhalen. Dat is tot op heden nog niet gelukt.

Misselijke grap

De schoolleiding heeft daarop besloten om de geplande reünie niet door te laten gaan. "De politie neemt de dreiging zeer hoog op. Het is nog niet duidelijk of het heel serieus is of er sprake is van een misselijk grap. Het heeft in ieder geval niets met extremisme te maken", zegt rector Pieter Breuer.



Voor de school gaat veiligheid boven alles. Breuer: “We werken nauw samen met de politie en de gemeente. We zouden ongeveer duizend oud-leerlingen ontvangen. Door de dreiging hebben we besloten om de bijeenkomst uit te stellen. Met pijn in het hart, het had een feestelijke bijeenkomst moeten worden. Inmiddels is iedereen op de hoogte, ook de oud-leerlingen die vanuit het buitenland zouden komen.”