Huub Hangop wil nog nog één allerlaatste carnavalshit en dan 'is het mooi geweest'

EINDHOVEN - Genoeg bier achter je kiezen, maar nog geen zin om van een Brabants feestje afscheid te nemen? Huub Hangop lijkt met zijn nieuwe carnavalsplaat 'Doei doei' de oplossing te hebben gevonden. Met het hoge lalalala-gehalte weet jij straks zelfs na vier dagen doorzakken nog de uitgang van de kroeg te vinden.

Barkeepers kunnen de cd met het lied 'Het laatste rondje' van André Hazes vanaf nu in de kast laten staan. En de blaaskapellen hoeven het nummertje 'Dat is het einde' van Johnny Hoes ook niet meer in te zetten.



Carnavalskraker

Het nieuwe lied dat zanger en entertainer Huub Hangop deze vrijdag heeft uitgebracht, is naar eigen zeggen niet alleen dé allereerste kraker van het nieuwe carnavalsseizoen, maar ook meteen de afsluiter.



Het idee voor het lied ontstond nadat de zanger zijn fans na diverse optredens niet naar huis gestuurd kreeg. Hij besloot daarop weer een écht 'Huub Hangop-nummer' te maken. "Het werd tijd voor een opvolger van het Brabantse 'Houdoe'. Een lied om afscheid van de avond mee te nemen", legt de zanger uit.



'De groeten thuis'

"Doei Doei, Houdoe, Toedeledokie, de groeten thuis en tot een volgend feest. En nou d'r uit, het is weer mooi geweest." Hangop weet met zijn scherpe tekst de echte fans weer goed te raken.



En met de uitleg: "De bar is nu officieel gesloten verklaard, de consumptiebonnen in je zak die zijn nu niks meer waard", maakt het multitalent duidelijk dat een fantastisch feest erop zit.



Afgelopen zomer trok Huub zich terug in zijn studio om de clip bij zijn lied te maken. "Heb ik zelf getekend met rode en gele stift", vertelt de komiek trots.



Mogelijk nog een lied

Of het nieuwe carnavalslied ook meteen dé enige kraker is voor 2018 wil Huub niet zeggen. Vorig jaar maakte de zanger tijdens het Omroep Brabant-programma '3 Uurkes Vurraf' zijn entree met maar liefst twee liedjes. "Het zou zomaar kunnen dat er nog iets aankomt hoor", aldus de zanger



Voortaan horen de feestgangers dus 'Doei doei' als allerlaatste lied in het avondvullende programma van de rasartiest. Grote kans dus dat niemand het melodietje straks meer uit zijn hoofd kan zetten. "Tenminste als ze het al de hele avond met mij volgehouden hebben dan, hè", laat Huub met een knipoog weten.