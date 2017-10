Geweld of negatieve reacties: acceptatie LHBT'ers nog niet de normaalste zaak van Brabant

DEN BOSCH/OSS - Acceptatie van LHBT'ers is in Brabant nog niet de normaalste zaak van Brabant. Ruim de helft van de lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT'ers) die meewerkten aan een groot onderzoek heeft het afgelopen jaar één keer of vaker te maken gehad met geweld of negatieve reacties.

Het onderzoek in elf gemeenten in Noordoost- en Midden-Brabant bekijkt de acceptatie van homoseksualiteit en transgenders. 750 LHTB'ers deden er aan mee.



Het afgelopen jaar is vijftien procent van de ondervraagden eens of vaker slachtoffer geworden van fysiek of mentaal geweld. Veertien procent van hen werd bedreigd, zes procent werd mishandeld en vijf procent werd slachtoffer van seksueel geweld.



Uitgelachen, uitgescholden en gepest

Van degenen die aangaven wel eens te maken te hebben gehad met geweld of negatieve reacties, werd bijna de helft gediscrimineerd en een derde uitgelachen, uitgescholden of gepest. Achttien procent werd ongelijk behandeld of buitengesloten.



Ruim één op de vijf ondervraagden voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt of wijk, vier procent voelt zich hier vaak omveilig. Bijna een derde voelt zich wel eens onveilig in hun eigen stad of dorp, vooral op plekken waar groepen jongeren rondhangen.



Niet teveel opvallen

De helft van de ondervraagde LHTB'ers zorgt ervoor dat ze niet teveel opvallen in het openbaar. Vooral homoseksuele mannen geven vaker aan niet hand in hand te lopen of te zoenen in het openbaar. Lesbiennes, biseksuelen en jonge LHBT'ers hebben daar minder problemen mee.



De ondervraagde lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders vinden het belangrijk dat gemeenten voorlichting geven om acceptatie te bevorden. Die voorlichting moet worden gegeven in het onderwijs voor leerlingen en leerkrachten, in de zorg, op het sportveld en die gemeenschappen waar het nog niet is geaccepteerd.



Een van de ondervraagden vatte het als volgt samen: "Het is goed dat er aandacht voor is, maar niet te veel. Ik zie mezelf als 'normale' burger. Uiteindelijk is mijn doel dat ik gewoon mezelf kan zijn."



Het onderzoek werd gehouden in de gemeenten Den Bosch, Oss, Landerd, Bernheze, Sint Anthonis, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden, Haaren en Tilburg.