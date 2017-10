Festyland start in de modder: 'We zetten alle zeilen bij'

VOLKEL - De traditionele afsluiting van het festivalseizoen staat op het punt van beginnen: Festyland in Volkel. Maar de regen van de afgelopen dagen heeft het festivalterrein geen goed gedaan. "We zetten alle zeilen bij", zegt Geertje van Zoggel van de organisatie. "Maar de bezoekers gaan er niks van merken. Hopelijk."

Vrijdagmiddag om twee uur mogen de eerste bezoekers het campingterrein op, bij recreatiepark Hemelrijk in Volkel. En dan gaat het vanaf zeven uur 's avonds los met de Schijndelse band Baby Blue op het grote podium en een unplugged optreden van BZB op het Festyland Acoustic-podium.



Jeugd van tegenwoordig

Andere groten namen op vrijdag zijn Waylon en de Jeugd van tegenwoordig. Op zaterdag treden ondermeer Broederliefde, Rondé en de Snollebollekes op.



Bezoekers blijven zeker niet weg vanwege de modder. Er staat vrijdagmiddag file in het buitengebied van Volkel. Tig caravans rijden richting het festivalterrein.De eerste fanatiekelingen zijn er vrijdagmiddag al vroeg helemaal klaar voor. Dat het 's nachts behoorlijk fris wordt, is voor deze festivalgangers helemaal geen probleem. De tenten worden gewoon opgezet alsof het zomer is.Toch is het niks, al die modder op het terrein. Volgens sommigen een heuse 'blubberbende'. Met de regen van vrijdagmiddag zou het nog eens een stukje modderiger kunnen worden in Volkel.