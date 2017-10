'Hij is wat verder dan De Ligt', Virgil van Dijk krijgt basisplaats in Oranje tegen Wit-Rusland

BORISOV - Hij heeft dit seizoen pas één volledige wedstrijd in de Engelse Premier League achter de kiezen, maar Bredanaar Virgil van Dijk staat zaterdag gewoon in de basis van het Nederlands elftal tijdens de belangrijke WK-kwalificatie-interland tegen Wit-Rusland. Dat vertelde bondscoach Dick Advocaat vrijdagmiddag.

"Hij maakt een scherpe indruk tijdens de training en ik denk dat Van Dijk wat verder is dan Matthijs de Ligt", legde Advocaat uit. "Toen Van Dijk afgelopen weekend na drie weken in het B-elftal weer in het eerste elftal van Southampton stond, wist ik niet hoe snel ik hem erbij moest halen."



Liefst acht maanden kwam de Bredanaar niet in actie in de Premier League. Dit had te maken met blessureleed en een conflict dat hij had met de clubleiding, omdat hij aasde op een transfer en dat hard wilde spelen. Maar Southampton gaf geen krimp en Van Dijk bleef.



Oranje heeft nog een kleine kans op het bereiken van het WK. Dan moet Oranje zaterdag winnen van Wit-Rusland en dinsdag ook afrekenen met Zweden.Zweden heeft op dit moment drie punten meer dan Nederland én een beter doelsaldo. Het verschil is zes goals. Daarom is het voor Oranje belangrijk om veel te scoren. Tenzij Zweden zaterdag verrassend puntverlies zou lijden tegen Luxemburg."Ik denk erover om tegen Wit-Rusland met drie in plaats van vier verdedigers te spelen", verklapte Advocaat vrijdag. "Om meer druk naar voren te geven. Maar met vroeg druk zetten, forceer je dat de tegenstander achterin blijft hangen. Als je Wit-Rusland iets laat komen, krijgen wij wat meer ruimte."Volgens de bondscoach ogen zijn spelers fris. "Ik heb het idee dat ze er zelf nog in geloven. Met die uitstraling moeten we zaterdag ook beginnen."