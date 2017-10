Zes maanden cel geëist tegen bomdreiger station Roosendaal

ROOSENDAAL - De treinpassagier die dreigde een bom te laten ontploffen op het station in Roosendaal, hoorde vrijdag zes maanden celstraf tegen zich eisen.

Van de geëiste celstraf zijn twee maanden voorwaardelijk. Ook moet de man, een 29-jarige Schiedammer, zich verplicht laten behandelen.

De Schiedammer zorgde op zaterdagochtend 24 juni voor onrust in de intercity van Amsterdam naar Brussel. De man viel passagiers lastig door ze ongevraagd aan te spreken. Toen een conducteur hem aansprak op zijn gedrag, riep de man dat hij een bom zou laten ontploffen.

Ontruiming

Het treinverkeer werd meteen stilgelegd, de passagiers in veiligheid gebracht en het station in Roosendaal ontruimd. De politie heeft de trein gecontroleerd met speurhonden.



Er werden geen explosieven gevonden. De verdachte die verward was, is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.