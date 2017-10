Al 30 keer uitverkochte zaal voor film over kluizenaar Boer Peer

ROSMALEN - Boer Peer, een documentaire over het leven van Peer Smulders, valt bij heel veel mensen in de smaak. In Rosmalen en Den Bosch is de film over de markante boer al dertig keer compleet uitverkocht. Bijzonder voor een documentaire van Brabantse bodem.

Boer Peer leefde bijna honderd jaar in zijn vervallen boerderij aan de rand van het dorp Maliskamp in de gemeente Den Bosch, waar hij tot aan zijn dood stug doorboerde. Documentairemaker Daan Jongbloed wist zijn vertrouwen te winnen en filmde Peer jarenlang, tot zijn dood. ?

Nieuwsgierig

Regisseur Daan Jongbloed had het succes van de documentaire niet verwacht maar begrijpt het ergens wel. “Veel dorpsgenoten zijn toch nieuwsgierig naar het leven van Peer, omdat ze hem van jongs af aan hebben gezien op zijn boerderij. Anderen zijn benieuwd hoe een man zo sober heeft kunnen leven.”

Acht jaar lang filmde Daan Jongbloed bij boer Peer thuis, maar dat ging niet altijd zonder slag of stoot. "Ik was niet altijd welkom, er waren momenten dat Peer zei: ‘Nu even niet’, maar andere momenten was hij juist wel blij met mijn bezoek.”



Volgens Jongbloed werd de kluizenaar ook wel milder door de jaren heen. “Vroeger joeg hij mensen echt van zijn erf af, de laatste jaren van zijn leven werd hij daar zachter in. Hij werd ook opener naar mij toe. Hij leefde echt in zijn eigen wereld, maar werd toch als een soort opa voor me.”



Boer Peer is niet per se een opbeurende film geworden. "De film is niet alleen maar mooi en romantisch. Het gaat ook gewoon over een man die alleen is geweest. Maar het is leerzaam dat die man met zo weinig en zo sober kon leven. Dat iemand tevreden kan zijn met een eenvoudig leven en een routine en daar heel oud en sterk mee kan worden.”

Trots

"Zoveel belangstelling voor een regio documentaire is nog nooit vertoond”, zegt Lout Donders van Omroep Brabant die trots is op ‘Boer Peer’. De documentaire behoort tot de Brabantse Beauties, waarmee Omroep Brabant en BKKC de afgelopen jaren nieuw en gevestigd talent in Brabant hielpen om hun verhalen te vertellen. Met steun van het Mediafonds zijn inmiddels vele Brabantse documentaires gemaakt.

"Het Mediafonds bestaat niet meer, die bron is opgedroogd. De belangstelling voor Boer Peer toont aan dat het publiek warm wordt van deze verhalen van dichtbij. Daarom is het van groot belang dat Brabant net als andere provincies een eigen filmfonds krijgt, zodat deze mooie verhalen gemaakt en verteld kunnen blijven worden,” aldus Lout Donders.

Boer Peer is rond de kerstdagen te zien bij Omroep Brabant.