Boeren krijgen 75 miljoen euro om aan strengere Brabantse milieu-eisen te voldoen

EINDHOVEN - Gedeputeerde Staten willen de komende drie jaar 75 miljoen euro uittrekken voor hulp aan boeren die in de problemen komen omdat hun stallen al in 2022 aan alle milieu-eisen moeten voldoen. Dat blijkt uit de begroting voor 2018.

Op 7 juli besloten Provinciale Staten dat de stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn in plaats van in 2028. Dat leidde tot veel protesten uit de boerenwereld.



Gedeputeerde Staten stelden toen voor een pot van 30 miljoen euro te maken waaruit boeren die in de problemen komen geld zouden kunnen lenen. Voorwaarde was dat het bedrijfsleven – zoals veevoederbedrijven – eenzelfde bedrag in de pot zou storten. Dat bedrijfsleven liet in juli al weten daar weinig voor te voelen.



Steunmaatregelen

Vorige maand spraken Provinciale Staten over de steunmaatregelen. De meeste partijen vonden de inspanningen van Gedeputeerde Staten om de boeren te helpen vooral vaag. Uit de begroting blijkt nu dat Gedeputeerde Staten 75 miljoen euro uittrekken om de ombouw van de veehouderij naar een duurzame sector te steunen.



Er wordt volgend jaar ook 200 duizend euro uitgetrokken om de zogenoemde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De geld is vooral bedoeld om te voorkomen dat in leegkomende stallen drugslabs worden gemaakt en dat recreatieparken vrijplaatsen worden voor criminelen.

Uit de begroting blijkt ook dat GS andere sectoren gaan steunen: