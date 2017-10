Bungie art-director Jesse van Dijk op Playgroundsfestival in Eindhoven

EINDHOVEN - Een bijzonder ontmoeting vrijdag voor de Eindhovense filmer Jochem de Vet. Op het Playgrounds-festival schudde hij de hand van Jesse van Dijk, de World Arts Director van Bungie. "Als je hem hier zo ziet is het iemand die je bij de groenteboer tegen zou kunnen komen," zegt Jochem. "Maar voor mij is hij toch een rock-star."

Bungie is een van de grote spellenmakers in de wereld. Het bedrijf lanceerde onlangs het razendpopulaire Destiny 2. Jesse van Dijk was in het Amerikaanse hoofdkwartier van het bedrijf verantwoordelijk voor de vormgeving van de wereld waarin het spel zich afspeelt. Jochem de Vet speelt al Bungie-spellen vanaf zijn zestiende. Voor hem is Jesse een belangrijke kunstenaar; Jochem kwam speciaal naar Playground om te luisteren naar een lezing van Jesse.





Het is overigens wel het soort ontmoeting waar Playgrounds voor bedoeld is. Donderdag en vrijdag kwamen meer dan duizend ontwerpers die bezig zijn met games en film naar het Eindhovense klokgebouw om met elkaar te praten.Jesse van Dijk is een Amsterdammer die in Delft studeerde voor industrieel ontwerper. Tussendoor speelde hij het spel Doom en daardoor kregen de computergames hem te pakken. Van Dijk belandde bij een bedrijf in Prinsenbeek maar vertrok al snel naar Amerika. Daar is hij nu een van de belangrijke art-directors van Bungie.