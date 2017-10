Jaan (88) is bang om te vallen als ze uit bed stapt, daarom is blij met speciale LED-strips

OSS - De komende maanden worden er 150 ouderenwoningen in de gemeente Oss voorzien van speciale LED-strips. Van de slaapkamer tot aan de badkamer worden er LED-strips aan de muur geplakt. Deze gaan aan als iemand uit bed stapt: het Gight-systeem. Jaan van Rossem (88) en haar man (90) wonen in een van de eerste huizen waar het systeem wordt aangebracht.

Het systeem in nog volop in ontwikkeling en de komende tijd komen er nog extra aanvullingen. Zo krijgen de LED-strips verschillende kleuren, waarmee ze trapjes en kasten met een aparte kleur kunnen aanduiden. Nu heeft de hele strip nog een gele kleur. En mocht de oudere toch vallen, dan stuurt Gight een signaal naar de familie of mantelzorger.





Het idee is twee jaar geleden bedacht door een aantal natuurkunde studenten uit Nijmegen. "Een medestudent zag zijn opa en oma vallen over een trapje bij een restaurant en vond dat er iets bedacht moest worden om dat te voorkomen", licht een van de bedenkers Eef Lamers toe.Hij was donderdagochtend samen met Jitske Hulzebos bij de familie van Rossem om Gight aan te leggen. Dit is het tweede huis in Oss waar het systeem aangelegd wordt en de komende maand worden er nog 25 geplaatst.Nijmeegse studenten ontwikkelden het systeem en de gemeente Oss geeft de studenten subsidie om het daar uit te voeren."We willen het effect van Gight onderzoeken. Hebben ouderen inderdaad minder angst om te vallen als ze het bed uitstappen en kunnen ze daardoor beter slapen? En we kijken natuurlijk ook of ze daadwerkelijk minder vaak vallen."Jaan en haar man wilden heel graag Gight testen. "Het is veiliger met uit bed stappen. Ik ben bang om te vallen en mijn man ook."Gight kan in principe in iedere woning aangelegd worden. Het enige wat er nodig is, is een stopcontact. Het doel van de studenten is daarom ook het systeem bij alle ouderen in Nederland aan te leggen. "We willen alle ouderen later een Gight in huis heeft en daardoor overal veilig in huis kan lopen."