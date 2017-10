Wat mensen door de wc spoelen, wordt gas en stroom in de eerste energiefabriek

TILBURG - In Tilburg is de eerste energiefabriek van Brabant geopend. Waterschap De Dommel haalt hier energie uit het slib dat overblijft als het rioolwater wordt gezuiverd. En die energie wordt omgezet in gas en stroom.

Watergraaf Peter Glas van Waterschap De Dommel: "Alles wat mensen door de wc spoelen, komt via het riool in de waterzuivering terecht. We maken dit water schoon, maar we halen er ook energie en grondstoffen uit."



VIDEO: Zo haalt het waterschap energie en grondstoffen uit rioolwater...



Mark Janssen van Waterschap De Dommel: "Het slib komt in een soort grote snelkookpan terecht. Daar is de temperatuur heel hoog. Het slib gaat daardoor kapot. Zo kunnen we het makkelijk omzetten in biogas."Het biogas wordt in de eerste plaats gebruikt om de waterzuivering energieneutraal te laten draaien. Maar er kunnen ook bussen op rijden. Wat over blijft wordt met hulp van afvalverwerker Attero omgezet in aardgas.Watergraaf Peter Glas: "Dus het kan zijn dat je morgenvroeg een eitje bakt op het gas dat dat komt van de wc die u eergisteren heeft doorgetrokken."