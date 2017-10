Dorpsbewoners willen hun geldautomaat terug: 'Heel triest voor oude mensjes'

NIEUW-VOSSEMEER - Is een geldautomaat onmisbaar? Voor de inwoners van Nieuw-Vossemeer wel. De dichtstbijzijnde geldautomaat staat ruim vier kilometer verderop in Oud-Vossemeer. En dat is voor ouderen met een rollator niet te doen. Dat steekt. “Ik vond het altijd zo fijn, dat ik dat zelf kon doen en nou moet ik het aan mijn kinderen vragen."

Met haar 78 jaar wordt geld pinnen voor mevrouw De Wit-De Jong een HEEL onderneming. Telkens haar familie om hulp te vragen, ziet ze niet zitten.



'Triest voor oude mensjes'

"De een woont een straat verderop, de ander in Steenbergen. En ik moet dan wachten totdat er iemand komt. Ze werken allebei! Ja het is triest, heel triest, voor oude mensjes."



Mevrouw De Wit-De Jong kwam er niet alleen om geld op te nemen, maar ze controleerde ook meteen haar saldo. "Dat kan nu niet meer. Mensen willen weten wat er nog op staat: wat kunnen we nog betalen?" Net als veel ouderen weet ze niet hoe internetbankieren werkt.



De dorpsbewoners begrijpen dat Rabobank ook moet denken aan de veiligheid, maar ze snappen niet dat er nog geen alternatief bedacht is."Je kunt ook iets bouwen wat apart staat. Maar daar doen ze geen enkele moeite voor en het kost geld. Ik zie dit gewoon als een bezuinigingsoperatie en meer niet", vindt een man die zijn boodschappen doet.Volgens wethouder Cor van Geel is dit hoofdstuk nog lang niet afgesloten. Hij is in gesprek met de Rabobank over een mogelijk alternatief. “Op dit moment wacht ik de reactie van het onderzoek van de Rabobank af. Als de uitslag daarvan bekend is dan weet ik of er een geldautomaat blijft en dan is het geregeld.""Als er geen automaat blijft van de Rabobank, dan ga ik op zoek naar een andere partij die bereid is om een geldautomaat te plaatsen in Nieuw-Vossemeer.”