U wilt van deze hoge stenen voetgangerstrap af rijden met uw auto, mag dat?

BERGEN OP ZOOM - Niet één, niet twee, niet drie, maar vier keer gebeurde het al in korte tijd. Bij zalencentrum De Raayberg in Bergen op Zoom lijken automobilisten het verschil tussen een oprit naar een parkeerplaats en een grote stenen trap maar moeilijk te kunnen maken. Per ongeluk denderen ze één voor één over de trap naar beneden.

"De laatste bestuurder had pech en bleef met zijn auto halverwege de trap steken. Die moest worden weggetakeld."



Als eigenaar Frank van der Avert van De Raayberg buiten een hoop kabaal en schurende geluiden hoort, dan weet hij wel hoe laat het is. Dan heeft er weer eentje per ongeluk de trap genomen. "De drie eerste keren lukte het de bestuurders met veel geweld om de trap af te komen. De laatste keer probeerde een verbouwereerde bestuurder halverwege de trap uit de auto te klimmen."



'Dom'

Van der Avert vertelt hoe de Guido Gezellelaan onlangs opnieuw is ingericht. De laan ligt ongeveer anderhalve meter hoger dan de parkeerplaats ernaast. Er is een oprit naar die parkeerplaats en vijftig meter verderop ligt de brede trap voor voetgangers. "Zeker als het wat donkerder is, als het regent of als de avond valt, dan zie je het verschil niet."



Meteen nadat de eerste auto van de traptreden afrolde, trok Van der Avert aan de bel bij de gemeente. "Ik was het wel eens met die bestuurder dat het onoverzichtelijk is. Toen zijn ze komen kijken. Maar ze vonden het eigenlijk maar dom van de bestuurder." Maar inmiddels maakten dus al vier bestuurders dezelfde 'domme' vergissing. "Nu heeft de gemeente toch laten weten er iets aan te gaan doen."