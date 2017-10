Megaoefening met Brabantse militairen in Duitsland

HOHENFELS - Vijftien helikopters van Vliegbasis Gilze-Rijen zijn de komende weken onderdeel van een van de grootste Land- en luchtmacht oefeningen in jaren. De oefening start in een week waarin de defensietop op z’n kop werd gezet.

Swift Repsonse, door defensie zelf betiteld als mega-oefening, vindt plaats slechts dagen nadat Jeanine Hennis haar functie als Minister van Defensie neerlegde. Ze vertrekt omdat twee militairen in Mali bij een ongeluk met een ondeugdelijke mortier overleden. Jarenlange bezuinigingen en meerdere verhalen over ongelukken zoals die in Mali, knagen aan het imago en het vertrouwen in de krijgsmacht.



De militairen zijn al een week in de Duitse deelstaat beieren. Het nieuws drong ook hier door. “Ik heb het wel gehoord, maar als vlieger heb ik niet direct met die laag te maken”, vertelt vlieger Leon. “De focus ligt nu vooral op de oefening”.



Oefening en materieel

Zo’n 750 Nederlandse militairen met helikopters op het trainingsterrein Hohenfels in Duitsland. Op het programma onder meer de Air Assault. Grondtroepen veroveren een grondgebied door troepenverplaatsing door de lucht en met bewapende luchtsteun. Hoe staat het echter met het vertrouwen in het materieel?



“Ik sta voor de inzetbaarheid van de heli’s. De vliegwaardigheid is geborgd en het personeel heeft de benodigde opleidingen.” Sjoerd Lodewijks, commandant van de Nederlandse Helikopters, twijfelt er niet over: “We gebruiken hier alleen oefenmunitie. Daarvan weet ik zeker dat het dik voor elkaar is. Anders zouden we hier niet aan de slag gaan.”



Doel

Defensie moet trainen om weer breed inzetbaar te zijn. Na jarenlange inzet in Afghanistan en Mali met specifieke taken moeten maneuvers zoals de Air Assualt opnieuw geoefend worden. Vooral de internationale samenwerking is belangrijk.



Zo’n tien NAVO landen voeren volgende week een fictieve oorlog. Daarvoor moeten de verschillende legers met elkaar leren samenwerken. “Bijvoorbeeld welke maneuver je als helikopter uitvoert als je beschoten wordt, dat moeten we afstemmen”, legt Lodewijks uit. Wijk je uit naar links, naar rechts of naar boven, als verschillende helikopters samen vliegen moet je dat wel afstemmen om ongelukken te voorkomen.



In totaal groeit de oefening dan naar zo’n zevenduizend militairen en burgers om zo, overal ter wereld, snel inzetbaar te zijn.