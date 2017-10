Suffe jingles, knullige techniek: satire van Radio Bergeijk maakt mogelijk een comeback

BERGEIJK - Radio Bergeijk, het komische radioprogramma met 'suffe jingles, persoonlijke problemen en knullige techniek' komt na vijf jaar mogelijk terug op de radio. Dat maakten de makers van het programma vrijdag bekend op Radio1.

Radio Bergeijk begon in 2002 aanvankelijk met een sketch tussen cabaretiers Theo Maassen en Pieter Bouwman, maar groeide uit tot een populaire satirische serie. In het VPRO-programma werd in absurdistische sketches de dagelijkse berichtgeving van de lokale omroep in Bergeijk nagespeeld. Producent Jan Vermaas noemde Radio Bergeijk in de Volkskrant ooit 'humor van de Brabantse school'.



Hoewel Radio Bergeijk het dorp Bergeijk op de kaart zette, was niet iedereen blij met het programma. Mede omdat er vaak echte adressen en bestaande plekken genoemd werden in de sketches.



'Ravage bij De Etage'

Zo was er een opvallende rol weggelegd voor 'snackgelegendheid van allure' De Etage. De snackbar werd in 'Ravage bij de Etage' vernield door een dronken bestuurder van een Ford Fiësta én een maand later nogmaals bij een enorme explosie.



Toch vinden ze het bij De Etage ondanks hun geweldadige lot helemaal niet erg dat er een comeback aan zit te komen. Eigenaar Chef 'zo kent iedereen me' kan nog steeds hartelijk lachen om het programma. "Die jongens kwamen hier nog wel eens broodjes halen en we stuurden ook nog wel eens eten op", herinnert hij zich. En ze zijn ook nu nog van harte welkom: "Ja, heel leuk als ze weer beginnen."En bij de Etage zijn ze niet de enige die een terugkeer wel kunnen waarderen. Wethouder van cultuur Thomas van Hulsel vindt het ook geen probleem: "Als ze het niet te bont maken dan is het een leuke reclame voor het dorp."Radio Bergeijk leverde zo af en toe ook beelden bij hun uitzendingen. Voor de liefhebbers: