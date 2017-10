Geen medailles bij de marathon van Eindhoven, douane Rotterdam geeft ze niet vrij

EINDHOVEN - De lopers van de marathon van Eindhoven krijgen zaterdag en zondag geen medailles als ze de finish hebben bereikt. De container met medailles staat nog in de haven van Rotterdam, omdat de inhoud van de container 'verdacht' is. Het gaat om een ander deel van de zending, toch komen de medailles voorlopig niet vrij.

"Dit is supervervelend", zegt directeur Edgar de Veer. Woensdagochtend kreeg hij het signaal dat de container waar de medailles in vervoerd werden geselecteerd was voor een prescan. "Daarna bleef het heel lang stil. De lading kreeg het predicaat verdacht en werd apart gezet. Een beambte van de douane moet de lading controleren, verder krijgen wij helemaal geen informatie."



De organisatie heeft er alles aan gedaan om de medailles te krijgen, maar moet de lopers van de marathon teleurstellen. Er is geen enkele medaille, ook de lopers van de vijf en tien kilometer moeten wachten op hun 'prijs'.



De Veer was met de organisatie vrijdag tot zes uur bezig om de medailles alsnog vrij te krijgen. "Maar dat is helaas niet gelukt. Er is niets met onze medailles aan de hand, maar met een ander deel van de lading die uit China komt."



Te weinig medailles

Twee jaar geleden ging er ook al iets mis met de medailles bij de marathon van Eindhoven. "Ja, toen hadden we er zestig tot zeventig te weinig", weet De Veer nog. "Dat was ook heel vervelend. Nu hadden we zeker genoeg medailles, maar kunnen we er helemaal geen uitreiken."



Lopers van de marathon krijgen later alsnog de medaille waar ze recht op hebben. Zodra de organisatie alles binnen heeft begint het met het nasturen van de medailles. "Een hele klus. Er zijn veel lopers die hun tijd willen laten graveren. Daar ligt logistiek nog een hele uitdaging, maar we gaan alles per post nasturen."