Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Geen voetbal in de eredivisie dit weekend in verband met het interlandvoetbal, maar in de Jupiler League is er een volledige speelronde. RKC Waalwijk en FC Den Bosch nemen het zondag tegen elkaar op, de andere Brabantse clubs spelen vrijdagavond.

Jong PSV-Jong AZ 0-1

Een wedstrijd waarbij de familie Haar sowieso punten pakt. Dennis Haar is trainer van Jong PSV, vader Martin staat aan het roer bij Jong AZ. De twee nemen het vrijdagavond op De Herdgang tegen elkaar op.



De bezoekers komen in de eerste helft op voorsprong. Het heeft wat weg van buitenspel, maar het doelpunt van Fred Friday telt. De spits zet Jong AZ op voorsprong.



FC Oss komt op achterstand in de 20e minuut. Langedijk maakt de treffer voor Go Ahead Eagles.FC Oss staat vijfde, het gat met nummer veertien is maar drie punten. Trainer Klaas Wels kan daar weinig mee. "Ik kijk alleen naar onze selectie. Wij werken hard om elke week beter te worden en gaan ieder weekend met veel enthousiasme, strijd en beleving voor de drie punten. Ongeacht onze plek op de ranglijst."FC Eindhoven komt al vroeg op achterstand. Robert Mutzers maakt de eerste goal van de wedstrijd in de negende minuut voor FC Dordrecht.Als je kijkt naar de laatste jaren zal FC Eindhoven niet met veel plezier afreizen naar Dordrecht. Tegen de plaatselijke FC wisten de Eindhovenaren de laatste zes wedstrijden niet te winnen. De ploeg van trainer Wilfred van Leeuwen staat na zeven duels op acht punten, tegenstander FC Dordrecht heeft een punt meer.Beide ploegen beginnen onrustig aan de wedstrijd, met veel fouten.Hekkensluiter Helmond Sport won dit seizoen nog geen wedstrijd. Vrijdag komt De Graafschap op bezoek in Helmond. De ploeg uit Doetinchem staat zesde in de Jupiler League. Trainer Roy Hendriksen zegt op de website van zijn club dat hij kansen ziet ."De Graafschap is nog niet bezig zoals ze willen, zij hebben het goede gevoel ook nog niet te pakken. Daar liggen kansen voor ons."