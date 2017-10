PSV'ers Steven Bergwijn en Bart Ramselaar scoren voor Jong Oranje

DOETINCHEM - PSV'ers Steven Bergwijn en Bart Ramselaar hebben vrijdagavond een belangrijke rol gespeeld bij de 3-0 overwinning van Jong Oranje op Jong Letland. Allebei namen ze een doelpunt voor hun rekening.

Jong Oranje begon niet goed aan de EK-kwalificatiereeks, vrijdag maakte het geen fout. Vanaf de aftrap was het de bovenliggende partij tegen Jong Letland. Een doelpunt van de in Bergen op Zoom geboren Oussama Idrissi bracht de ploeg van bondscoach Art Langeler op voorsprong.



De voormalig jeugdspeler van NAC schoot fraai, maar het was aan de blunderende doelman van de Letten te danken dat het 1-0 werd.



Na het doelpunt van de speler van FC Groningen is het de beurt aan de PSV'ers die bij Jong Oranje in de basis staan. Eerst scoort Steven Bergwijn. De aanvaller bekroont zijn goede spel met een prima doelpunt. Na een fraaie aanval is Bergwijn het eindstation, hij schiet in de korte hoek raak.Tien minuten later zette Bart Ramselaar zijn naam op het scorebord. Na een handsbal in het strafschopgebied van Letland mocht de PSV-middenvelder aanleggen voor een strafschop. Hij schoot hem op slag van rust overtuigend binnen.Na ruim een kwartier in de tweede helft haalt Langeler Bergwijn naar de kant. Ploeggenoot Sam Lammers is zijn vervanger. Idrissi ging vijf minuten voor tijd naar de kant, Gervane Kastaneer kwam in zijn plaats. Doelpunten vielen er in de tweede helft niet.Dinsdag speelt Jong Oranje nog een interland, het komt dan in actie in en tegen Oekraïne.