'Houdoe crimineel Facebook!' Braboneger zet te pittige filmpjes voortaan op Heyoe

TILBURG - Braboneger is helemaal klaar met Facebook. "Ik heb al zoveel waarschuwingen gekregen, ze kunnen me zo eraf donderen. En als ik zo doorga blokkeren ze heel m'n account. Eigenlijk een stel criminelen daar." Vrees niet, de meest expliciete of pittige exemplaren van zijn monologen in het typisch Tilburgs verdwijnen niet van het internet, maar staan voortaan op Heyoe.

"De laatste keer toen ik geblokkeerd werd, dat was dat filmpje met Patricia Paay. Die hebben ze eraf gegooid en toen hebben ze mij zeven dagen geblokkeerd. Jullie hadden natuurlijk zoiets van, waar is die gast nou. Dat ze zoveel macht hebben, hé?!"



Onlangs volgde een nieuwe waarschuwing. Wie of wat de Braboneger dit keer op geheel eigen wijze fileerde, wordt niet duidelijk in de post waarin hij zijn ongenoegen uit over het beleid van Facebook. Brunswijk sluit zijn post demonstratief af met #vrijheidvanmeningsuiting en #alsjeallesmochtzeggen.



Nie alleen janken

Steven Brunswijk 'jankt' naar eigen zeggen over het bedrijf, maar verbindt daar ook conclusies aan. "Ik ga janken over Facebook, maar tegelijkertijd ook een alternatief zoeken." En dat denkt de Braboneger gevonden te hebben in het platform Heyoe. "Ja inderdaad ja, ik maak reclame voor mezelf. Volg mij ook op Heyoe." Voor de filmpjes 'die een bietje op het randje zijn'. Dus dan witte gij ut!