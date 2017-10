256 gevaarlijke balkons aan Tilburgse flat, scheurtjes in de steunbalken

TILBURG - De bewonersvereniging van de Tilburgse Mozartflat heeft een betredingsverbod opgelegd voor de balkons. Door scheurtjes in de steunbalken zouden de balkons mogelijk gevaarlijk zijn.

Het besluit om een verbod op te leggen, is genomen omdat de bewoners geen risico's wil nemen, zegt Laurens Bakker, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Het is niet zeker of de balkons ook acuut voor risico’s zorgen.



Op de balkons aan de oostzijde komen extra steunbalken. Aan de westzijde blijven die weg, maar geldt wel ook een betredingsverbod. Bewoners mogen alleen nog korte tijd op de balkons om bijvoorbeeld de ramen te wassen.



Scheurtjes

Dat de balken onder de balkons scheurtjes hebben, werd een aantal maanden geleden duidelijk tijdens een reguliere inspectie. "Maar je kan ze ook met het blote oog zien", aldus Bakker.



Er komt nu een vervolgonderzoek om vast te stellen wat de risico's zijn van de scheurtjes, waarna eventuele reparaties volgen. Het kan volgens Bakker nog minstens een jaar duren voordat het tweede onderzoek en de reparaties af zijn. Tot die tijd kunnen bewoners dus niet of nauwelijks op hun balkon.



Oude flat

De oorzaak van de scheurtjes is een waarschijnlijk verouderde bouwtechniek.



