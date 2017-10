Voorbijganger spreekt verwarde man aan op gedrag en wordt neergestoken

EINDHOVEN - Een 29-jarige man is vrijdag in Eindhoven neergestoken door een verwarde man. Het slachtoffer sprak de man aan omdat deze in grote plassen aan het springen was. Kort daarna werd hij neergestoken met een scherp voorwerp. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer kon zelfstandig naar het ziekenhuis om behandeld te worden. Daar waarschuwde hij de politie.



Verward gedrag

De verdachte werd rond halftwee aangehouden op de Grote Berg en zit nu vast op het politiebureau. Volgens de politie vertoonde de dader duidelijk verward gedrag.