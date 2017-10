Klopt het eigenlijk wel dat verkeersborden in Brabant zo vaak zijn doorzeefd met kogels?

Klopt dit bord of niet? (Foto: AS Media)

EINDHOVEN - Klopt dit wel? Een leuke rubriek in de Volkskrant die fakenieuws scheidt van de echte feiten. Kankerpatiënten die langer doorwerken leven langer. Een computer kan aan een foto zien of iemand homo of hetero is. En deze keer: verkeersborden in Brabant zijn vaak doorzeefd met kogels. Waar of niet waar?

Het satirische programma Zondag met Lubach besteedde twee weken geleden aandacht aan drugscriminaliteit in onze provincie. Daarbij toonde hij ook een fragment van Omroep Brabant uit 2015 waarin historicus Gerard Rooijakkers aan het woord kwam. Hij vertelde dat criminelen hier massaal verkeersborden aan flarden schieten om te laten zien dat ze de baas zijn en en lak hebben aan de overheid. De Volkskrant zocht het uit.

Uit een belronde blijkt dat sommige gemeenten er nauwelijks mee te maken hebben, maar met name in de Kempen en de Brabantse Wal komt het redelijk vaak voor. Volgens Arjen Simons van Brabants Landschap springt onze provincie er wel uit. Maar volgens hem kunnen het ook gewoon mensen zijn die het leuk vinden om met een luchtbuks te schieten. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kan niet vaststellen wat voor kogels er zijn gebruikt.

Hoogleraar Pieter Tops schreef een boek over criminaliteit in Brabant en denkt dat de grensligging bijdraagt aan een klimaat waarin criminele activiteiten kunnen staan. Maar dat geldt niet alleen voor onze provincie.

En wat is het eindoordeel van de Volkskrant? De stelling klopt. In bepaalde Brabantse buitengebieden.