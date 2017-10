Jan B. in verzet tegen gevangenisstraf wegens brandstichting

TURNHOUT - Turnhout - Jan B. uit Hulten probeert onder een gevangenisstraf van drie jaar uit te komen, die hij vorig jaar kreeg van de rechtbank in Turnhout. Dit meldt de Belgische krant Gazet van Antwerpen zaterdag.

Volgens de rechter in de Belgische stad heeft de wapenhandelaar in november 2013 café ’t Zwart Water in brand gestoken. De kroeg, in de volksmond bekend als Pitstop, was een uitvalsbasis van motorclub Hells Angels.



LEES OOK: Wie is Jan B. (64) uit Hulten? Kalasjnikovs, brandstichting, wietkwekerijen en een SM-kamer



De 67-jarige B. was niet aanwezig toen hij vorig najaar werd veroordeeld voor brandstichting in Turnhout. Ook werd hem wapen- en munitiebezit bewezen. Omdat hij zich niet bij de straf wil neerleggen, boog de zogeheten correctionele rechtbank in Turnhout zich volgens de Gazet van Antwerpen vrijdag over deze zaak.



Wapenhandel en lichaam wegmaken

De uitspraak is op 3 november. B. kan vervolgens ook deze uitspraak nog aanvechten.B. zit in ons land al een staf uit voor wapenhandel met criminelen uit Amsterdam. Ook is hij veroordeeld voor het verstoppen van het lichaam van Freddy Janssen uit Valkenswaard