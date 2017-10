Roy Hendriksen niet te benijden na weer een nederlaag: 'Ik ben momenteel niet de leukste man'

HELMOND - Het is momenteel niet fijn om Helmond Sport-trainer Roy Hendriksen te zijn. De oefenmeester verloor afgelopen vrijdag weer met zijn team, ditmaal won De Graafschap in Stadion De Braak (0-2). Door de nederlaag staan de Helmonders op de laatste plek in de Jupiler League. Trainer Roy Hendriksen wordt er af en toe moedeloos van, maar hij houdt moed:'"We spelen goed, ooit moet er toch een keer resultaat komen."

Dat de Brabantse trainer momenteel niet de leukste man op aarde is, valt wel te verklaren. De Helmonders staan laatste in de Jupiler league, scoren moeizaam en hebben nog geen enkele keer gewonnen. "Voor mijn omgeving ben ik momenteel niet de leukste man. Ik ben chagerijnig, kortaf en vaak niet te genieten. Dat is voor mijn vrouw, kinderen en vrienden niet alijd even leuk. Het zou voor mijn humeur helpen als er snel resultaat geboekt wordt."





Toch zit het Hendriksen niet mee qua geluk. Ook tegen De Graafschap was zijn team niet de mindere, maar zoals vaker dit seizoen wist zijn ploeg niet te scoren. Toch verwijt hij zijn ploeg niet veel. "Als ik mekrte dat de instelling onder de maat was, of dat we amper kansen creëren, maar dat is allemaal niet zo. Die jongens missen die kansen ook niet expres, dus dat kan ik ze ook niet verwijten."Één geluk heeft Hendriksen wel. Zijn ploeg kan niet meer degraderen. Afgelopen maandag besloot de KNVB om de plannen om de nummer laatst van de Jupiler League te laten degraderen voorlopig in de ijskast te zetten. Maar volgens Hendriksen heeft Helmond Sport dat presentje niet nodig seizoen. "Ik zie genoeg lichtpuntjes. Ooit moeten we toch beloond worden. Ik denk dat we binnen korte tijd niet meer laatste staan", besluit de geplaagde oefenmeester.